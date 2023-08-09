Есть частичный успех в направлении Урожайного, Приютного и Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Отмечается, что на Бахмутском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника на окраинах Клещиевки и в районе Зайцевого Донецкой области.

Также, как отметили в Генеральном штабе, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. У украинских военных в рамках наступательной операции есть частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Урожайного (Донецкая область), Приютного и Вербового (Запорожская область).

Видео дня

На ряде направлений российские оккупанты пытались продвигаться, но безуспешно.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - отметил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев,

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону и отбили атаки противника в районе Синьковки Харьковской области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка и Северное Донецкой области. Вместе с тем, на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Где оккупанты били за последние сутки - главное от Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного, Веселого Донецкой области.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Краматорск, Марково, Клещиевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьево, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Вместе с тем, на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времевка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное Запорожской области.

В то же время, на Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Равнополь, Новодаровка, Ольговское, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг совершил авиационные удары в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Михайловка, Змиевка, Ольговка, Никольское, Велетенское Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Потери РФ в Украине - последние новости

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 820 российских захватчиков. Также уничтожено 17 беспилотников, 17 артиллерийских систем, 12 боевых бронированных машин и 8 танков.

Также Силы обороны Украины сегодня сбили вертолет российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: