Удары по Крыму имеют символическое значение и направлены на то, чтобы нанести ущерб престижу президента России Владимира Путина.

Рано утром в среду Украина осуществила масштабную атаку на российскую военно-морскую ремонтную базу в оккупированном Крыму, уничтожив два российских военных корабля.

Это был самый амбициозный удар Киева по севастопольскому порту с начала войны. Следующей ночью в оккупированной Евпатории была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" и РФ была вынуждена закрыть Керченский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, пишет CNN.

Многие из этих ударов были направлены на причинение ущерба российским военным кораблям и базам, дислоцированным в Крыму. Поскольку в июле Россия допустила расторжение зерновой сделки, ее Черноморский флот использовался для блокады украинских портов, препятствуя поставкам зерна.

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Флот также использовался для нанесения ударов по украинской территории с моря – в частности, при бомбардировках украинских зернохранилищ и портовой инфраструктуры в Одессе.

Нанося собственные удары по российским военным кораблям и военно-морским базам в Севастополе, Украина стремилась ограничить оперативный потенциал российского военно-морского флота.

Но удары по Крыму также имеют символическое значение и направлены на то, чтобы нанести ущерб престижу президента России Владимира Путина. Путин ясно дал понять, что намерен "воссоединить" Россию и Украину, которую он рассматривает как одну страну.

Керченский мост является физическим выражением этой цели. Путин построил 12-мильный мост – самый длинный в Европе – стоимостью около 3,7 миллиардов долларов. В день его открытия в 2018 году Путин возглавил колонну по мосту, триумфально продемонстрировав российский патриотизм.

8 октября прошлого года, на следующий день после того, как Путину исполнилось 70 лет, мост был частично разрушен, когда бензовоз взорвался и повредил большой участок дороги. Украина использовала экспериментальные морские беспилотники для второй успешной атаки на мост в июле этого года, еще раз продемонстрировав, насколько сложно защитить единственное независимое российское сообщение с полуостровом.

Рост числа таких акций в Крыму также вынудил многих российских туристов избегать полуострова, который долгое время был излюбленным местом отдыха.

Последние атаки на Крым - детали

В ночь на 14 сентября в оккупированной Евпатории была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф", которая является одной из важнейших составляющих ПВО оккупантов в Крыму.

13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Утром в российском Минобороны заявили, что ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе.

Украинская разведка подтвердила поражение двух российских кораблей в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе и повреждения оборудования завода.

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