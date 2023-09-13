По словам Юсова, с большой вероятностью они восстановлению не подлежат.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, смогут ли российские оккупанты восстановить поврежденные в Севастополе корабли.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о состоянии лодок в Севастополе, и действительно ли один из них был уничтожен. "Это значительные поражения. И можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению не подлежат", - отметил Юсов.

Он добавил, что сегодня хорошими новостями было "уничтожение и повреждение вражеского большого десантного корабля..., а также подводной лодки". Юсов подчеркнул, что такая лодка является носителем ракет "Калибр".

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"Сегодня многие крымчане откровенно и искренне радовались, когда слышали такие звуки "хлопка", потому что понимали, что продолжается демилитаризация Крыма от российских захватчиков", - сказал он.

Удар по Севастопольской бухте

Ранее в ГУР Минобороны подтвердили поражение двух российских кораблей в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу им. Орджоникидзе. Поврежден был большой российский десантный корабль и подводная лодка.

Российские телеграмм-паблики распространили информацию, что от ударов ракет пострадали подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Впоследствии нидерландская мониторинговая группа Oryx сообщила, что "Минск" был полностью уничтожен в сухом доке Севастополя во время ракетной атаки в ночь на 13 сентября. Аналитики констатировали, что этот ВДК "невозможно восстановить".

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