По словам Гуменюк, враг системно пытается истребить промышленные мощности Одесской области.

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Одессу и область, заявила в эфире телемарафона начальница Координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг действительно атакует Одесскую область, в том числе с использованием различных видов вооружения. Ночью это были дроны, потом враг применил ближе к рассвету в том числе и баллистическое вооружение, ударив по транспортно-логистическому объекту. Нанес удар тогда, когда там находились работники транспортного предприятия", - сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Она также добавила, что в результате обстрела ранения получили двое работников. Их доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, состояние стабильное.

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"Позже враг снова атаковал Одесскую область, уже с использованием новых партий ракет. Был снова удар по транспортно-логистическому объекту. То есть методично враг пытается уничтожать промышленность и мощности региона, которые продолжают нормальное функционирование в условиях военного положения", - рассказала Гуменюк.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский рассказал, почему украинское наступление летом прошлого года оказалось неудачным. По его словам, одна из причин заключается в том, что враг заблаговременно знал, куда Киев будет бить.

Война беспилотников в Украине вышла на новый уровень, пишет издание Le Monde. По их словам, из-за БПЛА вдоль всей линии фронта крайне затруднена ротация, эвакуация и логистика.

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