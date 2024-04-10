По словам президента, в РФ знали, куда собирается атаковать Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что большое контрнаступление ВСУ летом 2023 года было обречено с самого начала. Свое мнение по этому поводу он высказал во время интервью Axel Springer, передает Business Insider.

"Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет, - заявил Зеленский. - Прошлогоднее контрнаступление было не таким успешным. Действительно, мы не добились желаемого результата".

Помимо того, что Россия заранее узнала о планах ВСУ, президент заявил, что в некоторых проблемах виновата Украина. Он также сообщил, что войска не были "должным образом оснащены".

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Вместе с тем, как Зеленский добавил, что у контрнаступления была и "положительная сторона":

"То, что мы сделали, например, на Черном море. Это было позитивно. Мы создали альтернативный зерновой коридор в Черном море и уничтожили многие подразделения российского флота. Это все большой успех? С одной стороны, нет. С другой стороны, Украина выстояла. Это большой успех".

Также Зеленский заявил, уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году: "И это контрнаступление должно дать нам определенные результаты".

Новое контрнаступление ВСУ в 2024 - анонс Зеленского

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина будет не только обороняться, но и готовиться к новому контрнаступлению:

"Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей".

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