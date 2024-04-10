Издание отмечает важность дронов и средств РЭБ в войне РФ против Украины.

Защитные силовые поля и невидимые щиты, которые раньше казались фантастикой, сейчас являются реальностью на поле боя в Украине, пишет Le Monde.

Издание называет такими "щитами" РЭБы, использование которых на фронте значительно возросло параллельно с увеличением количества применения дронов.

"Украинская армия отчаянно нуждается в большем количестве куполов, чтобы защитить своих солдат и фронтовую технику. Несколько специализированных украинских производителей ищут технологические, промышленные и финансовые решения для удовлетворения этого спроса", - отмечает Le Monde.

Журналисты отмечают, что средства электронной борьбы стали особенно актуальными летом прошлого года, когда на фронте увеличилось количество использования ударных дронов. Они не дорогие, имеют высокую точность и могут бить даже в тылу.

"Как следствие, передвигаться в пределах 10-километровой полосы вдоль линии соприкосновения стало крайне опасно. FPV-беспилотники работают в связке разведывательными БПЛА, которые постоянно летают в тылу. Благодаря постоянному присутствию инфракрасных датчиков, поле боя стало почти прозрачным", - пишет Le Monde.

В связи с этим, по мнению журналистов, ротация, эвакуация и логистика на фронте стали значительно более сложным процессом, чем год назад, когда главной на поле боя оставалась артиллерия.

Украинские командиры, которых опросило издание отметило, что российские беспилотники являются основной причиной потерь в их рядах.

Использование дронов на фронте: важные новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на свою эффективность, украинские беспилотники не компенсируют оружие, которое необходимо Киеву.

По информации от The Wall Street Journal, Соединенные штаты передали Украине беспилотники собственного производства, но они оказались недееспособными в современных условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: