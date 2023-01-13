Украинцам не стоит верить "источникам", которые говорят, что ВСУ якобы "сдают" город.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации в Соледаре. Он отметил, что решение о том, будут ли украинские военные выходить из города или нет, принимает не РФ, а наша страна.

"Вооруженные силы Украины не собираются пока оставлять Соледар. Но что главное произошло? В русскоязычном пространстве рассуждения про Соледар пошли в российской повестке. Да и украиноязычном тоже, это нехороший признак, который показывает, что общество не научилось мыслить о войне должным образом", - отметил Арестович в прямом эфире с Марком Фейгиным.

Он напомнил, что ВСУ освободили от рашистов Херсон - большой областной центр. Но когда РФ захватывает небольшой населенный пункт, люди начинают "посыпать голову пеплом".

"Давайте послушаем анализ Генерального штаба. Они сказали очень четко: командование Вооруженных Сил Украины Соледар удерживает, идут бои в нем, не весь, конечно, но часть Соледара удерживаем. И у нас принимается решение, что дальше делать с этой ситуацией", - добавил Арестович и пояснил, что ситуацию контролирует Украина и она решает, что делать дальше, а не РФ.

По словам советника ОП, если ВСУ выйдут из Соледара, то это не будет бегством от окружения. Это будет плановое решение командования, которое выведет силы и средства с одного рубежа обороны на другой.

"Мы осуществляем плановое действие, это не потеря города, когда внезапно нанесли рассекающий удар, а мы не были готовы и попали в окружение... Там плановое действие осуществляется, и это будет не ради красивых слов, не ради утешения. Это манёвр будет плановый. Да, под давлением противника, да, под угрозой окружения, но плановый", - отметил Арестович.

Он напомнил, что у РФ не было возможности для плановых маневров, когда рашисты бежали из Харьковской области, когда ВСУ выбивали их и Херсона, Сумской и Черниговской областей. Потому Арестович считает, что украинцам не стоит трактовать события на фронте в повестке российской пропаганды.

Ситуация в Соледаре

Более 100 оккупантов были уничтожены за минувшие сутки во время боев за Соледар. Враг постоянно пытается завладеть инициативой, однако тяжелые бои продолжаются. Помимо этого, Михаил Подоляк рассказал, что Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром до 20 тысяч оккупантов.

Сегодня в Минобороны уже рассказали о ситуации в Соледаре. Украинские воины отважно пытаются удержать оборону, отметила Маляр.

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