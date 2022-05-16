Россия оккупировала Херсон и хочет провести там псевдореферендум.

В Херсоне и области ситуация напряженная, там вскоре российские военные собираются организовать псевдореферендум по созданию "ХНР".

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Херсоне и области сегодня, 16 мая.

06:48 Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 06:00.

"Нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется", - говорится в сообщении.

00:00 Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Россия уже потеряла треть своей армии только ради того, чтобы взять Попасную, Херсон и выйти на границу Луганской области. По его словам, это означает полный крах Кремля и то, что Украина вернет Крым и Донбасс.

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