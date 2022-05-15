По его словам, Украина вернёт Крым и Донбасс.

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Россия на сегодня потеряла треть своей армии только ради того, чтобы взять Попасную, Херсон и выйти на границу Луганской области.

По его словам, это означает полный крах для Кремля и то, что Украина вернёт Крым и Донбасс.

"Они могут взять ещё две деревни какие-нибудь. Это ничего не изменит. Они здесь проиграли… Между ЕС, Китаем и США "четвертая сила" восстала. И кончилось всё это взятием Попасной. Треть российской армии уничтожена, треть российской армии уничтожили, чтобы взять Попасную. И Херсон. И выйти на границу Луганской области. Так не выйдут же. Я просто знаю, какая у нас там оборона, они не пройдут, им не хватит сил и средств, как их не кидай, этих несчастных резервистов, которых они там призывают, подготовили - кинули. Четыре дня подготовки. Вот и всё. Это крах вообще-то. А крах мы дополируем, когда перейдём в контрнаступление. Поэтому они могут взять ещё две деревни. Это ничего не изменит. Поэтому мы всё вернём назад, домой, включая Крым и Донбасс", - сказал Арестович.

Напомним, на Банковой прокомментировали заявление Арестовича о "про**анном Херсоне".

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