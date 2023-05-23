Он рассказал, чего ждать уже в ближайшее время.

Происходящее в Белгородской области может быть продолжением формировочных операций Украины перед контрнаступлением.

Так прокомментировал последние события в России генерал США в отставке бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг в микроблоге Twitter. По его словам, уже в ближайшем будущем можно будет наблюдать ряд обманных маневров.

Рейды - это внезапные атаки, которые застают врага врасплох, срывают его планы и вызывают замешательство. Также военные могут создавать видимость атаки или начала наступления без решающего участия своих сил. Кроме того, можно ожидать демонстрацию силы, призванную запутать противника, не вступая с ним в контакт.

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"Это все военные планы и действия, которые обычно проводятся перед крупными наступательными операциями, чтобы ввести противника в заблуждение относительно того, где будет происходить главный удар. Это может быть (а может и не быть) частью того, что происходит в Белгороде", - отметил Гертлинг.

РДК зашел в Белгородскую область: что известно

Как известно, вчера подразделение "Русский Добровольческий Корпус" заявило, что их бойцы снова зашли на территорию России.

Они публиковали фото и видео с территории РФ и призывали россяин оставаться дома. Сообщалось об освобождении населенного пункта Козинка и заходе в город Грайворон.

В сети появились видео эвакуации людей, также был опубликован ролик, на котором россияне пытаются попасть в закрытое бомбоубежище.

В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

Уже вечером российские СМИ сообщили, что по зданию Федеральной службы безопасности РФ в Белгороде нанесли удар. Российские военкор заявил, что целью удара было и здание МВД.

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