В начале весны некоторые аналитики говорили, что в мае у РФ будет оперативная пауза. Но в Нацгвардии с этим не согласились.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко "разбил" предполагаемую оперативную паузу России в войне с Украиной, в частности, передышку врага на Донбассе, которую некоторые аналитики прогнозировали на май 2024 года.

Военный пояснил, что России в принципе не нужна подобная пауза, ведь она не ощущает дефицита людей на оперативных направлениях. Аналогичная ситуация наблюдается и с возможностью врага пополнять резервы техники. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"А зачем она (оперативная пауза - УНИАН) россиянам? У них мобилизация идет полным ходом. 30 тысяч человек в месяц они собирают спокойно. Не ощущают фактически потери человеческого ресурса и техники".

Пивненко считает, что Украине нужно количественно больше уничтожать оккупантов. Фактически удвоить потери. Если бы в течении полугода ВСУ могли бы реализовать подобное, до конца года просматриваться бы определенный результат, говорит он.

Но есть и обратная сторона медали: если дать России шанс "отдохнуть" два-три года, собрать больше сил - она вновь нападет на нас, с новой силой продолжит войну. Поэтому Киев не сойдет с военного направления, иначе Россия не спеша откусит себе все Украину, по два-три метра, пояснил Пивненко.

"И через 20 лет сожрут нас полностью", - предупредил он.

Пивненко считает, что проблема России заключается не в ее лидере Путине - населению страны в целом можно навязать все что угодно. Сегодня "враг" Украина, пока по телевизору всем не дали отмашку: "Что какая-то другая страна является врагом РФ", - пояснил он.

Командующий Нацгвардией также спрогнозировал: если бы Россия не воевала старыми методами, "классикой", когда использует два-три направления как отвлекающие, а одно определяет основным, Украина действительно могла бы потерять Харьков. Но, поскольку это не так, у Москвы с ним не получится.

В то же время Харьков - уже сейчас тяжелая история для Украины. По нему постоянно бьют, и попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры продолжаться, сказал Пивненко.

Он подытожил, что на захват Харькова у России уйдет несколько лет. Достаточно вспомнить, сколько времени враг барахтался в боях за Бахмут и Авдеевку, положив тысячи своих военных.

Когда в Украине проснется мобилизация - прогноз Нацгвардии

В этом же интервью СМИ Александр Пивненко дал прогноз о том, когда в стране наладиться процесс мобилизации и больше украинцев изъявит желание добровольно вступать в ВСУ. Военный отметил, что украинцы сплачиваются, когда враг больше давит: когда нация прочувствуют риск угрозы - включиться, считает он. В этом контексте можно рассматривать возможное наступление РФ на Сумы, Харьков или ее продвижение на Запорожском направлении. Пивненко сказал, что ситуация с мобилизацией может наладиться этим летом.

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