Это в характере украинцев - сплачиваться тогда, когда сильно давят, акцентировал Александр Пивненко

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко дал прогноз касательно того, когда мобилизация в Украине "проснется". Как известно, сейчас в войсках наблюдается проблема с ротациями из-за дефицита желающих воевать.

На днях аналитик Bild заявил, что Украине надо мобилизовать минимум 250 тысяч человек, чтобы не позволить России оккупировать всю Донецкую область. В то же время Пивненко говорит, что в характере нашей нации сплачиваться именно тогда, когда враг больше давит. В интервью LIGA.net он пояснил, что ситуация с мобилизацией у нас может стабилизироваться летом.

"Мое субъективное видение - летом. Или когда противник усилит намерения продвижения вглубь Украины по другим направлениям", - указал он.

Пивненко уточнил, что в контексте продвижения РФ вглубь Украины есть разные риски. Мы можем говорить о возможной угрозе для Харькова, Сум, в целом о Запорожском направлении. Хотя для оккупантов Часов Яр - также важная история с точки зрения "военных побед". "Они о нем не забудут. Мы это знаем", - сказал Пивненко.

Он прогнозирует, что при ощущении большей угрозы со стороны россиян, у нас будет больше добровольцев воевать. "Так устроено наше общество: чем больше давят, тем больше сплачиваемся", - резюмировал он.

В Нацгвардии дали плохой прогноз о ротациях

Ранее Пивненко также акцентировал, что без процесса мобилизации - не будет ротации военных. А это плохо для Украины, так как люди на войне истощаются. Никто не может воевать без передышки на протяжении 2-3 лет подряд. А особенно, если военный защищает направление или участок фронта, в которых особенно заинтересована Россия. Поэтому сейчас на порядке дня у всех главный вопрос - нужно больше людей, где их взять, подчеркнул Пивненко.

Вас также могут заинтересовать новости: