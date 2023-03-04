Эксперты отмечают, что эта атака была неизбирательной атакой на гражданских и военным преступлением.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU подтвердили в своем отчете, что за атакой на вокзал в Краматорске в апреле 2022 года, во время которой погибли более 60 человек и пострадали сотни, стоят российские войска.

Айда Сойер, руководитель департамента кризисов и конфликтов HRW, рассказала в интервью "Радио Свобода", что их 10-месячное расследование включало анализ вещественных доказательств на месте происшествия, интервью с жертвами и выжившими, группами быстрого реагирования и тому подобное. Также были проанализированы видео и спутниковые снимки места происшествия.

Россия после удара утверждала, что больше не использует "Точку-У", и обвиняла Украину в атаке. Однако расследователи смогли установить, что у россиян был вблизи соответствующий комплекс – на Харьковщине, и вокзал был в его прямой зоне поражения.

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Чем Россия обстреляла вокзал в Краматорске

Эксперты отмечают, что этот удар был неизбирательной атакой на гражданских и военным преступлением. По оценкам расследователей, в момент атаки на вокзале находились около 500 человек. Накануне удара украинские власти проводили эвакуацию тысяч людей отсюда в западные регионы Украины и призывали к эвакуации тех, кто еще не уехал, и россияне знали об этом.

Сойер подчеркивает, что, хотя вокзал можно оценить как военную цель, "в данном случае это был переполненный центр эвакуации гражданского населения, поэтому российские войска, совершившие эту атаку, должны были знать, что там было много гражданских лиц, и именно гражданские стали мишенью".

"Мы смогли сделать вывод, что атака действительно была осуществлена российскими войсками. Это было серьезное нарушение законов войны и явное военное преступление. ... Мы осмотрели железнодорожную станцию, а также доказательства с момента, когда произошла атака, и мы не нашли никаких признаков того, что украинские военные базировались на железнодорожной станции или присутствовали на вокзале во время атаки, поэтому это явно несоизмеримая, неизбирательная атака на гражданских", – говорит эксперт.

Расследование также установило, что для атаки по Краматорску российские военные использовали баллистическую ракету, оснащенную кассетной боеголовкой.

"Эта ракета взорвалась в воздухе, примерно на высоте 2 километров над землей, над железнодорожным вокзалом, и выпустила 50 суббоэкспрессов или бомб, и все они затем разлетелись на почти 16 000 маленьких металлических осколков, которые накрыли большую территорию вокруг вокзала, упали на пути. Эти металлические осколки в конечном итоге оказались в телах мужчин, женщин и детей, которые ждали на вокзале, оторвав им конечности и причинив многим смертельные ранения", – говорит Сойер.

Откуда был нанесен удар по вокзалу в Краматорске

Как говорится в расследовании HRW и SITU, есть две вероятные точки, из которых российские военные могли запустить "Точку-У" - с оккупированной с 2014 года территории Донецкой области (эту версию озвучивала СБУ) и захваченной во время полномасштабной войны части Харьковщины (возле Изюма). Авторы расследования склоняются ко второй версии и нашли подтверждение этому.

"Мы смогли найти конкретные доказательства, что российские силы имели ракетный комплекс "Точка" на боевой позиции, в районе, который был под их контролем на момент атаки. Это было в селе Кунье недалеко от Изюма, к северо-западу от Краматорска. Мы смогли поехать в село, когда украинские силы вернули контроль над территорией, и на земле нашли остатки ракетной системы "Точка". Мы разговаривали с жителями, которые рассказали о регулярных пусках, применении этого ракетного комплекса примерно во время обстрела Краматорского вокзала. А затем мы также просмотрели спутниковые снимки, которые были сделаны примерно во время атаки, и они также четко показали, что в селе размещались контейнеры для ракет "Точки". ... Я понимаю, что украинские власти продолжают свое расследование, но мы действительно нашли точные доказательства того, что у российских войск были ракеты к ракетному комплексу "Точка" в районе вокруг села Кунье, вблизи Изюма, и вокзал был в прямой зоне поражения ракетного комплекса. Поэтому, кажется, это возможное место запуска, но требуется дальнейшее расследование, чтобы окончательно определить, именно оттуда осуществили пуск", – рассказала руководитель департамента кризисов и конфликтов HRW.

Обстрел вокзала в Краматорске - ключевые факты

8 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где как раз проводилась эвакуация местного населения в более безопасные регионы Украины. По информации СБУ, в результате удара погиб 61 человек и 121 получил ранения. Среди пострадавших и погибших немало детей.

Российская сторона после атаки заявила об успешном ударе. Однако когда стало известно о его последствиях, россияне начали убеждать, что не несут ответственности за атаку. В Пентагоне заявляли, что "не купились на эти возражения" и акцентировали, что именно Россия выпустила "Точку-У" по Краматорску.

После атаки в "Укрзализныце" заявили, что усилят меры по недопущению скоплений вокруг вокзалов и начнут разделять потоки пассажиров. По факту обстрела было начато уголовное производство. Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

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