В результате обстрела вокзала погиб 61 человек, более сотни получили ранения.

Российские оккупанты 8 апреля обстреляли "Точкой-У" железнодорожный вокзал Краматорска, предположительно, из Шахтерска или Старобешево. Оба города с 2014 года находятся под оккупацией.

Об этом рассказала в эфире "Вильного радио" спикер Главного управления СБУ Донетчины и Луганщины Галина Прищепа.

"По факту обстрела Краматорского железнодорожного вокзала 8 апреля наши следователи возбудили уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение законов и обычаев войны. По заказу следователей эксперты провели свою экспертизу и предоставили нам выводы о том, что эта управляемая ракета, которую в народе мы называем "Точка-У", летела с оккупированной территории Донецкой области", - отметила она.

По данным СБУ, ракета летела в секторе от 125 до 170 градусов. В этом районе находится два оккупированных города - Старобешево и Шахтерск. Из какого города точно выпущена ракета, неизвестно.

"Мы точно знаем, что они были выпущены либо оттуда, либо оттуда. Но наиболее точных данных наука нам уже не дает. С этим еще будут разбираться наши следователи", - добавляет Галина Прищепа.

Она также подчеркнула, что попытки оккупантов обвинить в обстреле вокзала ВСУ "потерпели фиаско".

Обстрел вокзала в Краматорске

Напомним, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела там находились около 4 тысяч людей, поскольку продолжалась эвакуация жителей Донецкой области в безопасные области Украины.

В результате вражеского обстрела погиб 61 человек и 121 получил ранения.