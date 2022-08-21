Попович также предупреждает, что враг может усилить обстрелы территории Украины в праздничные дни.

24 августа существует вероятность нанесения ракетных ударов со стороны РФ, это также связано с гибелью дочери российского пропагадиста Дугина. В пабликах врага уже требуют атаковать "центры принятия решений" в Украине.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"Поскольку приближается 24 августа - символическая дата, а также полгода с начала так называемой "специальной военной операции", то думаю, что стоит ожидать каких-либо вещей от российской армии относительно того, что они будут обстреливать мирные города Украины", - отметил Попович.

В связи с этим он советует не игнорировать воздушную тревогу 24 августа. А также предполагает, что свой "сюрприз" врагу может готовить и Украина.

"Пока похоже на то, что и мы можем подготовить какой-то сюрприз для россиян. Весь этот "хлопок" в Крыму… <...> Можно пригласить и россиян на празднование украинского Дня независимости, предложив им определенные "праздничные" мероприятия", - отметил он.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.