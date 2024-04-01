Аналитик не раз подчеркивал, что Часов Яр - это стратегически важный город, стоящий на господствующих высотах.

Российские войска уже зашли на высоты Часового Яра в Донецкой области, ситуация там тяжелая, заявил соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый в интервью NV.

"Сейчас тяжелые бои идут именно за село Ивановское, которое находится возле Часового Яра. Московиты уже не один раз заявляют, якобы они взяли полностью под контроль этот населенный пункт, что не соответствует действительности. Наши военные там ведут бои, они сдерживают натиск. Но, к сожалению, московиты уже зашли на высоты Часового Яра, что уже нельзя было допускать, потому что вроде бы ранее заявлялось, что выстраиваются ИФС (инженерно-фортификационные сооружения) для обороны Часового Яра в целом. Но, как мы видим, они уже подобрались вплотную, поэтому здесь остается вопрос открытым.", - сказал он.

Аналитик не раз подчеркивал, что Часов Яр - это стратегически важный город, стоящий на господствующих высотах, передает "Фокус".

Видео дня

"С высоты у них будет больший зрительный контроль, в определенной степени, огневой контроль, логистика, на которую они постоянно охотятся. И это тоже неприятно. Соответственно, они уже зашли на Часовояровские высоты, где по словам командования, в целом, должна быть оборона. В самом городе, скорее всего, просто не будет возможности держаться. Московиты, если не смогут продвигаться по земле, то будут очень сильно обстреливать", - считает Погорелый.

Часов Яр - актуальное о ситуации на фронте

Как заявил, генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, за Часов Яр продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами, россияне не захватили его полностью:

"\Украинские войска проводят различные операции, чтобы нейтрализовать усилия врага. Часов Яр является чрезвычайно важной точкой для ВСУ. Думаю, мы будем ее удерживать дальше. В крайнем случае, если ВСУ отойдут на другие позиции, то оставят огневой контроль за этим сектором".

Вас также могут заинтересовать новости: