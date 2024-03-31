ВСУ сохранят огневой контроль над этим населенным пунктом, даже если придется отойти.

За Часов Яр Донецкой области продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами. Россияне не захватили его полностью.

Об этом сообщил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

"Командиры одного из подразделений, которые находятся в этом секторе, доложили, что сейчас идут тяжелые бои. Но россияне не захватили Часов Яр полностью. Там продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами. Украинские войска проводят различные операции, чтобы нейтрализовать усилия врага. Часов Яр является чрезвычайно важной точкой для ВСУ. Думаю, мы будем ее удерживать дальше. В крайнем случае, если ВСУ отойдут на другие позиции, то оставят огневой контроль за этим сектором", - отметил он.

По его словам, потеря Часового Яра будет негативным сигналом для Украины, поскольку там есть господствующие высоты, которые дают возможность врагу обстреливать многие сектора в направлении Бахмута, и коммуникационные пути.

"Такой формат ослабляет позиции в этом регионе. Но думаю, ВСУ не позволят врагу свободно занимать там позиции и проводить операции в отношении стратегических сил, которые туда подтянуты. Сейчас идет борьба за Часов Яр, в направлении Андреевки, окрестностей Бахмута, где ВСУ заняли более выгодные позиции. Часов Яр - одна из таких важных точек для украинских войск", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко заявил, что российским захватчикам не удается продвинуться к городу Часов Яр, который расположен к западу от Бахмута.

При этом издание The Telegraph сообщило, что оккупанты заняли примерно 505 квадратных километров территории Украины с октября, когда она начала нынешнее наступление вдоль линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: