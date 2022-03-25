Обмен пленными в ближайшее время может осложниться, поскольку российская сторона требует паритетного обмена, то есть, гражданских на гражданских.

С родственников украинских пленных российские террористы "ЛДНР" требуют выкуп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"В ближайшее время вопрос обмена пленными может существенно усложниться, ведь российская сторона настаивает на принципе паритетности обмена, то есть военных аналогичных рангов, или гражданских на гражданских. А Украина не захватывает гражданских, потому что мы не террористы. Также обмен пленными имеет риск перерасти в своего рода бизнес. Есть случаи вымогательства от родственников пленных выкупа. Это организовывают подонки из так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказала министр.

Верещук также выразила надежду, что в ближайшие дни сможет состояться передача гуманитарной помощи Херсону.

"Сейчас представители ООН договариваются с Россией о предоставлении гуманитарного коридора для выезда их представителей из Херсонской области. Надеемся, что с ними мы сможем передать какую-то гуманитарную помощь, в частности лекарства", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными - Украина вернула 10 наших военнослужащих в обмен на 10 оккупантов.

По словам Верещук, в РФ вернулись 11 гражданских российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

Министр добавила, что по условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: