С родственников украинских пленных российские террористы "ЛДНР" требуют выкуп.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.
"В ближайшее время вопрос обмена пленными может существенно усложниться, ведь российская сторона настаивает на принципе паритетности обмена, то есть военных аналогичных рангов, или гражданских на гражданских. А Украина не захватывает гражданских, потому что мы не террористы. Также обмен пленными имеет риск перерасти в своего рода бизнес. Есть случаи вымогательства от родственников пленных выкупа. Это организовывают подонки из так называемых "ЛНР" и "ДНР", - сказала министр.
Верещук также выразила надежду, что в ближайшие дни сможет состояться передача гуманитарной помощи Херсону.
"Сейчас представители ООН договариваются с Россией о предоставлении гуманитарного коридора для выезда их представителей из Херсонской области. Надеемся, что с ними мы сможем передать какую-то гуманитарную помощь, в частности лекарства", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, 24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными - Украина вернула 10 наших военнослужащих в обмен на 10 оккупантов.
По словам Верещук, в РФ вернулись 11 гражданских российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.
Министр добавила, что по условиям обмена, сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.