Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.

Российские оккупанты продолжают милитаризацию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, что серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 18.00 27 марта.

"Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению ею не только Украины, но и других стран Европы. Оккупационные войска РФ игнорируют угрозы и предостережения и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", - говорится в сообщении.

Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями восточного военного округа вооруженных сил РФ с базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области Республики Беларусь. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем к городу Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС. В городе Чернобыль оккупантами развернут временный пункт управления группировкой войск восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

Как сообщал УНИАН, мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что удалось договориться о периодической ротации сотрудников ЧАЭС.