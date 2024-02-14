Черник отметил, что если РФ действительно все забетонировала, дроны с боевыми частями 5 – 7 килограммов с преградой не справятся.

Российские оккупационные войска соорудили на Донбассе 30-километровый "царь-поезд", который состоит из более 2 тысяч вагонов. Военный эксперт Петр Черник объяснил, в чем заключается опасность такого "изобретения".

"Если его приварить к рельсам, а все залить бетоном, или даже в каждом вагоне сделать огневое гнездо, то так называемый вагонный капонир – это довольно серьезное препятствие. На это препятствие придется потратить довольно большое количество снарядов, которые и так дефицитны", – пояснил он "24 каналу".

Эксперт отметил, что если РФ действительно все забетонировала, дроны с боевыми частями 5 – 7 килограммов с преградой не справятся.

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"Если понимать, что один залп HIMARS, то есть 6 ракет, это миллион долларов – это очень много. Это очень солидные деньги, поэтому с помощью HIMARS мы тоже не разобьем это. Даже для классической артиллерии это будет довольно серьезное препятствие, поэтому я бы не насмехался над этим явлением. В России более 1 миллиона 200 тысяч вагонов разных классов, калибров и тому подобное. Это огромное количество, 30 километров – это много", – отметил Черник.

Однако в этом "царь-поезде" есть и практический момент. Эксперт напомнил, что 90% обеспечения оккупантов проводится по железной дороге, и на том участке есть две ветки.

"Это может быть своего рода прикрытие наших ударов. Таким образом они выстраивали такой специфический щит для того, чтобы остальная часть той ветви, которая там есть рядом, была относительно больше защищена. На мой взгляд, этот вариант имеет право на жизнь", – констатировал он.

"Царь-поезд" на Донбассе: что известно

Недавно проект DeepState рассказал, что россияне построили 30-километровый "царь-поезд" на Донбассе. Сооружение состоит из более 2 тысяч вагонов, которые россияне могли украсть на оккупированных территориях. Отмечалось, что "царь-поезд" можно рассматривать как отдельную линию обороны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что этот "забор из вагонов" может стать рубежом обороны. Чтобы преодолеть эту преграду, придется делать бреши с помощью подрывов, после чего потребуется сворачивать боевые порядки войск. Это будет снижать скорость их продвижения и в то же время повышать уязвимость.

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