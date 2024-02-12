Оккупанты решили создать еще какие-то решения для удержания временно захваченной территории Украины.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что с военной точки зрения железную дорогу пересекать трудно, однако для военного потенциала пробить "крепость из вагонов", которую обустроили российские оккупанты, не будет особой проблемой.

"Эта информация заинтересовала многих, потому что выглядит несколько странной, потому что враг действительно пытается усилить фортификацию такими необычными способами, используя старые вагоны. На 30 км растянули и заставили этими вагонами весь участок от Еленовки до Волновахи. Вероятно, что кому-то не дают покоя "лавры" Суровикина с бетонными сооружениями, и кто-то решил создать еще какие-то решения для содержания временно оккупированной территории", - пояснил он в эфире "Эспрессо".

По словам эксперта, на примере Авдеевки видно как сложно пересекать железную дорогу. Когда захватчики пытаются двигаться в сторону Коксохима и выходят на пути, их уничтожают ВСУ, поскольку тяжелой технике трудно пересечь такой участок. В то же время Згурец отмечает, что когда придет время, то у военных не будет трудностей с разрушением "крепости из вагонов", которую создали россияне.

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"Но в любом случае враг на это потратил время, считая, что это какое-то оригинальное решение. Посмотрим, с каким смыслом и логикой это было построено. У меня это пока вызывает определенное удивление. Хотя этот участок железной дороги и раньше не работал. Однако сама логика тромбирования этой железной дороги вагонами несколько странна, как по мне. Давайте будем анализировать дальше и подробнее отнесемся к этому факту, чтобы сделать более глубокие выводы, есть ли логика в этих действиях, или враг считает, что очередной рубеж для него будет более безопасным в дополнение к уже существующим его фортификациям на этой линии", - резюмировал Сергей Згурец.

"Царь-поезд" на оккупированной территории - что известно

Недавно Украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне собрали на оккупированной части Донецкой области "царь-поезд". Он состоит из более двух тысяч вагонов и тянется аж на 30 км.

Сплошная конструкция из товарных вагонов расположена на железнодорожной ветке, тянущейся от поселка Еленовка до Волновахи. Вероятно, для сооружения этой оборонительной линии враг использовал украденные в Украине вагоны.

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