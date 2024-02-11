Гигантский поезд начал "расти" летом прошлого года, когда ВСУ активно шли в наступление.

Россияне собрали на оккупированной части Донетчины "царь-поезд", который состоит из более двух тысяч вагонов и тянется аж на 30 км. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

Сплошная конструкция из товарных вагонов расположена на железнодорожной ветке, тянущейся от поселка Еленовка до Волновахи. 2100 вагонов, из которых состоит "царь-поезд", начали свозить сюда в июле 2023 года. Вероятно для этого использовали те вагоны, которые были украдены россиянами на оккупированных территориях Украины.

"Это является очень специфическим инженерным сооружением, эффективность которого оценить сложно. Задумка понятна - препятствие для продвижения Сил обороны. Его вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую преграду без пробития коридора невозможно", - пишет DeepState.

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Как писал УНИАН, за последние сутки украинская артиллерия нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, одному артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов российских войск. Тем временем россияне за сутки нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Также мы рассказывали, что под Марьинкой в плен ВСУ попал наемник с другого конца света - Сьерра-Леоне. Это уже далеко не первый случай, когда ВСУ берут в плен граждан дальних стран.

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