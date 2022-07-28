Это уже второй российский бронетранспортер, уничтоженный разведчиками ДШВ за последние два дня

Воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины с помощью ударного беспилотника изящно испепелили российский БТР-82.

Соответствующее видео обнародовали на ютуб-канале командования.

"На видео зафиксировано филигранную работу воинов отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины по уничтожению российского бронетранспортера БТР-82. Продолжаем и в дальнейшем выполнять боевые задачи и уничтожать врагов Украины", – подписали видео защитники.

Отметим, это уже второй российский БТР-82, уничтоженный разведчиками ДШВ за последние два дня. Накануне, 27 июля, с помощью ударного беспилотника был уничтожен БТР-82 вместе с экипажем, а также автомобиль с минометом и расчетом оккупантов.

О российском БТР-82

Это основной бронетранспортер российской армии. Именно им вооружены мотострелковые подразделения сухопутных войск и морская пехота.

Главное внешнее отличие БТР-82 от советского БТР-80 в боевом модуле. В зависимости от версии машины он содержит различное вооружение. Так, на БТР-82А, который является наиболее массовым, установлена 30-мм автоматическая пушка 2А72.

Кроме того, БТР оснащен прицелом с ночным видением, а также спутниковой навигацией. Уровень бронирования, фактически, остался без изменений, по сравнению с БТР-80 был добавлен только противообломочный подбой.

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