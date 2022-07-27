Также был ликвидирован автомобиль с минометом и расчетом оккупантов,

Украинские герои продолжают успешно и зрелищно уничтожать личный состав и технику россиян. Своими результатами похвастались воины отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск.

Военные показали на видео последствия уничтожения российского БТР-82 вместе с экипажем.

Также ударным дроном ДШВ ликвидирован автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые "пошли вслед" за российскими военным кораблем.

Напоминаем, недавно львовские десантники ликвидировали артдивизион гаубиц, личный состав, технику и БК российских оккупантов.

Уточняется, что уничтожены гаубичный артиллерийский дивизион (без одной гаубичной батареи) – 8 единиц 152-мм гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильную технику, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов.

Также УНИАН писал, что украинские десантники из 25-й Сичеславской бригады за последние 2 дня навеки приземлили два Су-25 "Грач" российских захватчиков и боевой вертолет Ка-52.

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