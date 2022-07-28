Наши операторы настолько хорошо овладели этим ракетным комплексом, что даже сбивают им летательные аппараты оккупантов.

Противотанкисты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают наносить врагу значительные потери. Всего на счету подразделения бригады почти 30 единиц подбитой российской бронетехники, из них 17 танков, остальные – БМП, БМД и БТРы.

Об этом рассказали в телеграм-канале ДШВ ВСУ.

Такой результат был достигнут сверхвысоким профессионализмом военных в тандеме со "звездой" боевых действий ПТРК "Стугна". Наши операторы настолько хорошо освоили этот противотанковый ракетный комплекс, что даже сбивают с его помощью летательные аппараты оккупантов.

Также противотанкисты вспоминают эпизод, когда результативный выстрел из "Стугны" был осуществлен с расстояния 5,3 км. То есть больше чем порог в 5 км, который указан в ТТХ.

Ранее неофициальный рекорд по дальности поражения вражеской техники "Стугной" принадлежал бойцам грузинского легиона ВСУ. Тогда российский танк находился на расстоянии не менее 5 км.

Также бойцы ССО сняли, как со "Стугны" уничтожают российский БТР с дальнего расстояния. Вражеская техника не стояла на месте, а находилась в движении, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в него.

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