К таким действиям враг прибегает на временно захваченной территории Запорожской области.

Оккупанты отбирают документы у украинцев, чтобы заставить их выходить на торжественные мероприятия по случаю 9 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возврат которых состоится при условии участия последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы", - говорится в сообщении.

На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку для проведения торжественных парадов.

В то же время ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова изменений не претерпела. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности

Обострение в Приднестровье: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти события назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

Ранее в РФ заявили, что во время второго этапа так называемой "спецоперации" в Украине российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор к Крыму, и контроль над югом Украины, который предоставит "ВС РФ еще один выход в Приднестровье, где наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

По данным Генштаба ВСУ, российские войска, находящиеся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Семьи офицеров оперативной группы РФ в Приднестровье готовятся эвакуировать.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

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