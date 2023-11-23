По ее словам, Максудова убили, применяя "террористические методы".

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова выдала ряд заявлений о ликвидации пропагандиста канала "Россия 24" Бориса Максудова, который находился на передовых позициях без опознавательных знаков прессы.

Как сообщает прокремлевское "РИА Новости", Захарова заявила, что ликвидация военкора Максудова "не останется для киевского режима безнаказанной".

"Виновным не удастся избежать справедливого возмездия... Киев использует откровенно террористические методы для устранения российских журналистов, не опасаясь критики своих западных кураторов", - заявила опальная Захарова.

Ликвидация Бориса Максудова - что известно

Днем 22 ноября Максудов снимал репортаж о 503-м мотострелковом полку, недалеко от села Мирное. В разгар съемок пропагандистских роликов беспилотник сбросил взрывное устройство. Военкор получил множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей и у него оторвало пальцы.

Максудова доставили в военный госпиталь Токмака, а ночью решили перевести в Джанкой, что во временно оккупированном Крыму. По дороге он умер, несмотря на усилия медиков.

Российские пропагандисты опубликовали видео, на которых видны первые минуты после обстрела, в результате которого был ранен "военкор" Борис Максудов.

Как свидетельствуют кадры, Максудов на фронте был без каких-либо опознавательных знаков прессы. Он был одет в военную одежду армии РФ и, очевидно, находился на позициях, как комбатант - лицо, имеющее право непосредственно участвовать в военных действиях.

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