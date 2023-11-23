Следовательно, Максудов находился на передовых позициях как комбатант, имеющий право участвовать в боевых действиях.

Российские пропагандисты опубликовали видео, на которых видны первые минуты после обстрела, в результате которого был ранен "военкор" Борис Максудов.

Как свидетельствуют кадры, Максудов на фронте был без каких-либо опознавательных знаков прессы. Он был одет в военную одежду армии РФ и, очевидно, находился на позициях, как комбатант - лицо, имеющее право непосредственно участвовать в военных действиях.

Судя по видео, Максудов получил ранения, вполне совместимые с жизнью. Впрочем, российские медики так и не смогли его спасти.

Ликвидация Максудова - что известно

Днем 22 ноября Максудов снимал репортаж о 503-м мотострелковом полку, недалеко от села Мирное. В разгар съемок пропагандистских роликов беспилотник сбросил взрывное устройство. Военкор получил множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей и у него оторвало пальцы.

Максудова доставили в военный госпиталь Токмака, а ночью решили перевести в Джанкой, что во временно оккупированном Крыму. По дороге он умер, несмотря на усилия медиков.

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