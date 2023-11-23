Дрон сбросил взрывное устройство, когда так называемый военкор снимал репортаж на передовой.

Украинский дрон"задвухсотил" российского топ-пропагандиста канала "Россия 24" Бориса Максудова.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", Максудов погиб от полученных травм в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ.

Днем 22 ноября Максудов снимал репортаж о 503-м мотострелковом полке, недалеко от села Мирное. В разгар съемок пропагандистских роликов беспилотник сбросил взрывное устройство. Военкор получил множественные осколочные ранения, открытые переломы конечностей и у него оторвало пальцы.

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Максудова доставили в военный госпиталь Токмака, а ночью решили перевести в Джанкой, что во временно оккупированном Крыму. По дороге он умер, несмотря на усилия медиков.

Потери оккупантов - актуальные данные

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1130 российских захватчиков, общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 321 тысячу 800 человек.

Также уничтожено 20 танков (5466 с начала войны), 36 боевых бронированных машин (всего 10224), 33 артиллерийские системы (7802), 3 РСЗО (902), 2 средства ПВО (591), 15 БПЛА оперативно-тактического уровня (5799), 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн (10198) и 2 единицы специальной техники (1107).

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