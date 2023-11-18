Также успешно демобилизированы 4 подполковника армии РФ.

Армия РФ потеряла майора, двух лейтенантов и четырех подполковников. Офицер ВСУ назвал их имена и показал фото уничтоженных оккупантов.

Соответствующие данные раскрыл Анатолий Штефан, более известный в сети как "Штирлиц". По его словам, успешно демобилизированы:

Подполковник Тюкавкин Александр;

подполковник Дмитрий Захаров;

подполковник Каргашин Денис;

подполковник Васильев Альберт;

майор Гунштейн Игорь;

лейтенант Сухотин Семен;

лейтенант Михалёв Михаил.

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Новый показатель потерь оккупантов в Украине

Сегодня стараниями Вооруженных сил Украины стало известно о новой отметке потерь оккупантов на фронте. За сутки "отминусовали" 620 солдат РФ. Таким образом с начала полномасштабного вторжения армия РФ количественно сократилась на 317 380 человек. Также из "интересного" за сутки армия Украины уничтожила 7 танков, 1 РСЗО, 1 ПВО и десятки БПЛА врага.

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