Армия РФ потеряла майора, двух лейтенантов и четырех подполковников. Офицер ВСУ назвал их имена и показал фото уничтоженных оккупантов.
Соответствующие данные раскрыл Анатолий Штефан, более известный в сети как "Штирлиц". По его словам, успешно демобилизированы:
- Подполковник Тюкавкин Александр;
- подполковник Дмитрий Захаров;
- подполковник Каргашин Денис;
- подполковник Васильев Альберт;
- майор Гунштейн Игорь;
- лейтенант Сухотин Семен;
- лейтенант Михалёв Михаил.
Видео дня
Читайте также:
Новый показатель потерь оккупантов в Украине
Сегодня стараниями Вооруженных сил Украины стало известно о новой отметке потерь оккупантов на фронте. За сутки "отминусовали" 620 солдат РФ. Таким образом с начала полномасштабного вторжения армия РФ количественно сократилась на 317 380 человек. Также из "интересного" за сутки армия Украины уничтожила 7 танков, 1 РСЗО, 1 ПВО и десятки БПЛА врага.