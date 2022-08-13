Однако такого хода событий исключать нельзя.

Власти пока не рассматривают вариант принудительной эвакуации населения из Харькова и подконтрольной части Харьковской области.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Эвакуацию еженедельно с временно оккупированных территорий мы проводим, у нас получается примерно 1 тысяча человек. Что касается возможной принудительной эвакуации, то пока речь не идет о Харькове и подконтрольной части Харьковской области. Что касается будущего, то мы понимаем, что у нас будет отопительный сезон, мы проводим все необходимые мероприятия, у нас подготовка к отопительному сезону идет по плану. Однако мы понимаем, что враг бьет по критической инфраструктуре, и мы должны рассматривать любые возможные варианты, в том числе меры по эвакуации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, государство ввело обязательную эвакуацию население из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, следующей для эвакуации может стать Запорожская область. Там без газа - 65% территории.

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