"Русские парни" будут возвращаться домой в гробах, если начнут вторжение, сказал министр обороны Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников описал сценарий возможного вторжения РФ в Украину. Он не верит в победу России и считает, что если страна-агрессор решится напасть на нашу страну, то начнется "кровавая резня".

Об этом Резников рассказал в интервью CNN.

По словам главы Минобороны, оценки американских экспертов о том, Россия могла бы собрать для вторжения в Украину около 175 тысяч военных, являются заниженными. Такого количества военнослужащих явно не хватит РФ для нападения на нашу страну, считает Резников.

"Итак, у нас есть 250 тысяч официальных военнослужащих. Плюс, я сказал, 400 тысяч ветеранов и 200 тысяч резервистов. 175 тысяч (военных из РФ - УНИАН) недостаточно, чтобы поехать в Украину", - заявил политик.

По словам Резникова, возможное вторжение РФ в Украину будет иметь "катастрофические" последствия для всего европейского континента. Около 5 миллионов украинцев будут искать убежище в странах Европы. Помимо этого, действия России негативно отразятся на поставке продуктов питания из Украины в ЕС и Африку.

Также Резников указал, что вторжение РФ превратится в "кровавую резню". По словам главы Минобороны Украины, наша страна доверяет украинской и американской развездке, но он не верит в победу России.

"Я не верю в победу России в Украине. Это разные вещи. Это (вторжение РФ - УНИАН) будет настоящая кровавая резня, а русские парни будут возвращаться домой в гробах", - указал Резников.

По словам министра, Украина не нуждается в войсках из США, так как будет несправедливо, если американские солдаты будут умирать в нашей стране.

Читайте такжеForeign Policy: Резников запросил у США часть "афганского" вооружения для ВСУТакже Резников указал, что Кремль "пугает" всех своим оружием и развертыванием войск у границы с Украиной, чтобы не дать нашей стране приблизиться к членству в НАТО и ЕС.

"Если мы разделяем или распространяем панику в нашей стране и внутри нашего общества, это будет подарком Кремлю, потому что они пытаются это сделать. Поскольку это скопление их войск у нашей границы, это их главная цель произвести процесс дестабилизации внутри нашей страны, чтобы остановить нас на нашем пути. Но мы идем в союзники к НАТО, мы идем в ЕС", передает слова Резникова CNN.

Развертывание российских войск на границе с Украиной: что известно

В конце октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что РФ возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеСтягивают дополнительную артиллерию и танки: разведка сообщила о действиях РФ на линии соприкосновенияВ Министерстве обороны Украины тогда опровергли информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фото, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

Читайте такжеПентагон о вероятном наступлении 175 тысяч военных РФ: по-прежнему видим военное наращиваниеПо сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Кремль отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Полина Кузенко