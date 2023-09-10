Силы обороны понимают приоритетные цели врага и готовятся к этому.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что этой осенью и зимой во время своих атак россияне скорее будут применять тактику смешанных ударов ракетами и ударными дронами.

Сейчас Россия имеет определенный запас высокоточных крылатых ракет, однако он меньше того, что был в начале полномасштабного вторжения и перед прошлогодней осенью, когда россияне "роскошествовали", нанося очень массированные ракетные удары, сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

"Но, посчитав, они поняли, что "Шахеды" дешевле, а задачу могут выполнять почти те же цели. Сейчас отрабатывается тактика применения именно смешанных ударов, поскольку ракеты есть и еще изготавливаются, но запас их меньше, чем дроновый и они более дорогостоящие", - отметила она.

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По словам представительницы сил обороны юга, украинские военные понимают приоритетные цели россиян для атак осенью и зимой - скорее всего это будет энергетика.

"Их прошлогодний блэкаут, который они пытались устроить, все же не был таким успешным. Понимаем, что они с тем же упрямством могут "павтарить" - как они это любят говорить. Нам надо быть готовыми именно к этому, отрабатывать системы защиты, понимать опасность и адекватно на нее реагировать", - добавила Гуменюк.

Украина готовится к атакам РФ

Как сообщал УНИАН, Украина активно готовится к предстоящей зиме и российским атакам по энергетической инфраструктуре. В частности, украинские чиновники на заседании Ставки 9 сентября обсудили реализацию плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов.

По словам президента Владимира Зеленского, участники Ставки обсудили действия, которые необходимо осуществить перед зимой, и заслушали подробные отчеты чиновников и руководителей энергетических компаний. Президент подчеркнул, что все должностные лица и командующие имеют четкие задачи по противовоздушной обороне, подготовке энергетики, социальной системы, соответствующих пакетов поддержки от партнеров.

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