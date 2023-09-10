По словам главы ГУР, ВСУ проявляют гибкость во время боевых действий, однако Россия начала учиться и адаптироваться.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что армия РФ начала копировать и подражать тактике ВСУ на поле боя.

Это создает определенные трудности, хотя украинские войска все же имеют преимущество в построении стратегии, благодаря креативности и гибкости, которая присуща нашим бойцам. Об этом глава ГУР заявил во время Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Они адаптируются, они пытаются изменить тактику, найти другое применение своим силам, они вынуждены признать неудачность своей стратегии, но в ней все же произошло несколько "улучшений", - цитирует Буданова The Guardian.

Среди соответствующих изменений Буданов упомянул, что до войны с Украиной войска РФ массово не применяли дроны в своих операциях.

"Они просто не понимали их значения, сейчас они уже адаптировались и копируют нас во многом", - заявил он.

Буданов рассказал, сколько еще придется воевать с РФ

Напомним, во время Ялтинской европейской стратегии Буданов также поделился личным мнением о "самом болезненном" - сколько еще продлится война в Украине.

Он уверен, что осталось недолго. Буданов считает, что оккупанты физически не вытянут длительные боевые действия. В то же время глава ГУР подчеркнул, что его точка зрения относительно "продолжительности" войны может не совпадать с точкой зрения других.

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