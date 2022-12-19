В то же время у россиян все еще достаточно ракет С-300.

У россиян осталось запасов ракет на 2-3 атаки. После этого запасы иссякают, а это недопустимо для военных.

Как заявил в интервью УП секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, оккупанты должны оставить хоть какой-то запас ракет.

"Если считать на крупные атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой - то запас оставить", - сказал Данилов.

Видео дня

По его словам, граница по нормативам использования ракет РФ прошла уже довольно давно. Впрочем, в арсенале россиян более-менее достаточно ракет С-300, но иранские дроны-камикадзе уже не приносят пользы, поскольку украинские военные научились их сбивать.

"У них есть "Шахеды", но хочу заметить, что мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда мы все 100%, которые они направляли, сбили", - подчеркнул он.

Война в Украине: сколько ракет осталось у России

Эксперты и чиновники киьлька раз уверяли, что в России заканчиваются запасы ракет. Впрочем, массированные ракетные атаки РФ продолжаются. 5 декабря Россия ударила по Украине ракетами Х-101, Х-555, "Калибр", Х-22, Х-59, Х-31П.

16 декабря 2022 года Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Всего было запущено 76 ракет, 60 из которых уничтожила украинская ПВО.

Запасы высокоточных ракет в России упали до критического уровня по многим показателям, однако оккупанты имеют еще много ракет С-300. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Военный эксперт Александр Коваленко, в свою очередь, подробно рассказал, какие ракеты еще могут производить в России, а какие-нет.

Вас также могут заинтересовать новости: