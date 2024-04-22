По словам главы ГУР, такие действия ВСУ не в его зоне ответственности.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов решил не комментировать контрнаступление ВСУ прошлым летом, которое оказалось неудачным. Когда журналисты BBC News Украина спросили у него об этом, он ответил, что это не соответствует его компетенции.

"Давайте, я вам предложу принять одно правило, а вы его примете, потому что иначе не будет. Спрашивайте, пожалуйста, меня о том, что касается непосредственно моей компетенции и ответственности. Оценивать деяния других должностных лиц - это, как минимум, некорректно", - отметил Буданов.

Известно, что Украина согласовывает некоторые планы со своими западными партнерами, однако военные и эксперты критикуют это и считают, что наше государство должно самостоятельно все планировать. В то же время главный разведчик подчеркнул, что он не согласовывает свои планы.

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"Я не согласовываю свои планы, могу вам сразу сказать. Есть вопросы, которые касаются, скажем так, многих сторон. Тогда я не вижу ничего плохого в том, чтобы заблаговременно предупредить, возможно, даже обсудить с другими сторонами, какие последствия будут для всех. Это то, что касается нашей деятельности. Кто делает и какие консультации из других ведомств - мне достоверно неизвестно. Ну и интересоваться этим не хочу", - отметил глава ГУР.

По его словам, когда те или иные спецоперации ГУР касаются многих стран, то нет ничего плохого в том, чтобы обсудить это с партнерами.

"Потому что если мы называем их партнеры, надо о них не забывать, поскольку одностороннее партнерство - это паразитизм. Это вам мой ответ", - подчеркнул Буданов.

Также он прокомментировал операцию, когда российский пилот перевез вертолет на сторону Украины, однако позже был убит в Испании. По словам Буданова, эта история показывает классическую психологическую ошибку людей.

"Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить "ты знаешь, кто я?", "вот ты же никому, только вот тебе говорю". Так же потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и, так далее", - объяснил разведчик.

Глава ГУР добавил, что такие случаи являются не единичными и это ошибка, которая Украину так же постигла.

"Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", - отметил Буданов.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году: что известно

Ранее командир шестого батальона бригады "Азова" Арсен Дмитрик с позывным "Лемко" рассказал о главных проблемах контрнаступления ВСУ в 2023 году.

"Мы участвовали в контрнаступлении, нас тогда БТГРом вывели на Ореховское направление. Скажу вам общее мнение. Если анализировать, изучать военную историю сражений, есть много побед, которые очень широко в инфопространстве известны, но есть также немало неудач. Самое главное (говорю как военный, как офицер, как в Азове у нас) - каждую неудачу обязательно надо сесть, разобрать пошагово. Проанализировать, что было не так сделано. И на следующей операции это все учесть, тогда будет результат", - отметил он.

Также президент Украины Владимир Зеленский отметил, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года было обречено с самого начала. По его словам, армия РФ знала, куда украинские военные собираются бить.

"Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет. Прошлогоднее контрнаступление было не таким успешным. Действительно, мы не добились желаемого результата", - объяснил президент.

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