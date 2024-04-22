По словам шефа украинской разведки, на данный момент угрозы для столицы нет.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что предположения о повторном наступлении россиян на Киев являются безосновательными.

Как заявил Буданов в интервью "BBC-Украина", по состоянию на сейчас непосредственной угрозы для Киева нет, хоть слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.

"По состоянию на сейчас (угрозы для Киева - УНИАН) - абсолютно нет", - заявил Буданов.

Как напомнила интервьюер, директор ЦРУ Уильям Бернс рассказывал, что приезжал накануне российского вторжения в Киев и передавал информацию о планах россиян, в том числе относительно высадки в Гостомеле российского десанта. Бернс рассказал, что Зеленский считал эту информацию бездоказательной и не верил в это, что Путин настолько безумен.

"Я очень уважаю господина Бернса. Лично его знаю. В принципе, горжусь этим знакомством моим. И я думаю, что это не было бы корректно публично комментировать его высказывания. Так же, я думаю, что он не согласился бы сделать то же самое, если бы вы его спросили обо мне. Он свою позицию высказал. Вы можете ее воспринимать или не воспринимать. Это ваше личное дело", - отметил Буданов.

При этом он подтвердил, что украинская разведка имела эту информацию тоже. Он напомнил, что ГУР накануне вторжения РФ заявляло, что ситуация угрожающая и показало вероятное развитие событий. Другие детали этой истории Буданов отказался комментировать.

Угроза наступления на Киев

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может быть нужной "в какой-то момент". Таким образом он подтвердил свое заявление относительно возможного размещения войск Запада на территории нашего государства. Он также заговорил о вероятности наступления на Киев.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления о том, что российские оккупационные войска могут попытаться снова попытаться наступать на Киев.

"Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", - сказал Буданов.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Киев имеет три линии обороны.

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