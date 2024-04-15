По его словам, каждые неудачи нужно детально разбирать и анализировать.

Командир шестого батальона бригады "Азова" Арсен Дмитрик с позывным "Лемко" назвал главные проблемы контрнаступления ВСУ в 2023 году, во время которого не удалось достичь поставленных целей.

"Мы участвовали в контрнаступлении, нас тогда БТГРом вывели на Ореховское направление. Скажу вам общее мнение. Если анализировать, изучать военную историю битв, есть много побед, которые очень широко в инфопространстве известны, но есть также немало неудач. Самое главное (говорю как военный, как офицер, как в Азове у нас) - каждую неудачу обязательно надо сесть, разобрать пошагово. Проанализировать, что было не так сделано. И на следующей операции это все учесть, тогда будет результат. Возможно, не на пятерку будет результат, а на четверку. Но если на четверку, все равно садимся, анализируем и дальше это делаем", - пояснил военный в интервью NV.

По его словам, это будет ресурсозатратно, будет стоить времени, но "мы учимся, будем откровенны".

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"Вспомните нашу армию год назад, 2023 года, и нашу армию сейчас, 2024. Когда-то FPV-шка, когда бы залетела в одного русского, это было "дорого-багато". А сейчас в одного россиянина по две-три летят, мы учимся. Когда-то было залететь на 1200 километров - это был нонсенс, но сейчас залетает. То есть анализы проводятся, учимся. И я очень надеюсь, что следующие операции у нас будут минимум на четверку. Это я оптимистично, конечно. Должны", - подчеркнул Дмитрик.

Война в Украине - контрнаступление ВСУ

Недавно президент Владимир Зеленский предположил, что большое контрнаступление ВСУ летом 2023 года было обречено с самого начала.

"Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет, - заявил Зеленский. - Прошлогоднее контрнаступление было не таким успешным. Действительно, мы не добились желаемого результата".

Кроме того президент заявил, что Украина разработала план нового контрнаступления. Для достижения этой цели украинским военным нужно оружие, в частности из США.

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