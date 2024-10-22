Это предприятие является едва ли не единственным такого рода производством в Российской Федерации.

Атака дронов по предприятию "Кремний Эл" в Брянской области РФ является существенным ударом для России и повлияет на производство высокоточного вооружения. Такое мнение высказал обозреватель "Милитарного" Вадим Кушников.

"Это предприятие – это очень интересная цель для Сил обороны, поскольку оно является почти уникальным, едва ли не единственным такого рода производством в Российской Федерации. То есть это производство микроэлектроники, производство вычислительных компонентов, микрочипов", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт добавил, что среди основных клиентов этого производства – такие государственные российские корпорации как НПО "Алмаз-Антей", которая ответственна за разработку и производство почти всего спектра средств противовоздушной обороны среднего и большего радиуса действия.

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Также продукцию "Кремний Эл" покупает и государственная корпорация "Ракетные технологии". Она производит тактические крылатые ракеты как Х-59, Х-69 и остальную номенклатуру – в том числе, к таким изделиям как Х-101/Х-555, которыми Российская Федерация активно обстреливает территорию Украины.

"То есть выбывание этого предприятия из цепочек поставки критической номенклатуры для высокоточного вида вооружения – это очень хороший результат для наших оборонцев. Этот момент будет иметь очень ощутимое влияние на поставки этого вида вооружения, в первую очередь – высокоточного", – констатировал Кушников.

Удар по заводу "Кремний Эл"

Ночью 19 октября дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ. Это уже четвертая атака на предприятие, которое является вторым производителем электроники в России.

21 октября стало известно, что после последней атаки завод остановил работу. Руководство предприятия заявило, что были атакованы производственные и административные корпуса завода. Там "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".

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