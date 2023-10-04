Глен Грант объяснил, какие приоритеты первоочередны для сухопутных войск.

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант заявил, что лучше инвестировать в артиллерийские снаряды, а не в дроны.

В эфире Эспрессо Грант отметил, что не улучшать положение рядовых солдат - пробел.

"Но, есть "но". И это "но" довольно жирное. Потому что есть очень много денег, которые инвестируют в закупку беспилотников, но не в минометы, пулеметы, артиллерийские снаряды. То есть это то, что является пробелом. Ведь через артиллерийские и ракетные удары можно очень много получить жертв. Также мы знаем, какова ситуация со средствами ПВО. Известно, что Киев оснащен современным системами ПВО, но Украина нуждается в большем. Ведь тактические истребители, военные вертолеты могут залетать и уничтожать те же военные цели. Поэтому есть еще многое, что нужно сделать для улучшения решений, в частности в отношении пехоты и рядовых солдат", - подчеркнул Грант.

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По мнению эксперта, важно предоставить воинам ВСУ приборы ночного видения, большие и лучшие минометы.

"Потому что каждая бригада и каждый батальон должны иметь свои минометы, чтобы вести прямой огонь. Соответственно, в этом направлении надо еще работать", - добавил Грант.

Артиллерийские боеприпасы для Украины

В начале года, на фоне использования на фронте тысяч артиллерийских боеприпасов ежедневно, западные союзники Украины активизировали усилия по их закупке и производству.

В марте в ЕС согласились поставить Украине миллион дефицитных артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

Недавно семь из 27 стран Европейского союза уже заказали артиллерийские снаряды калибра 155 мм для Украины по уже согласованному плану.

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