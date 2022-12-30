Задачей ЗГВ под руководством Никифорова станет удержание района вокруг Кременной и Сватово.

Российский генерал-лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, перебирает на себя командование западной группировкой войск (ЗГВ) РФ в Украине.

Об этом сообщила в свежем отчете британская разведка, отметив, что Никифоров станет четвертым командиром группировки с момента вторжения в Украину. Он заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, который был назначен только три месяца назад.

В разведке отметили, что до этого назначения, как начальник штаба восточной группировки войск (ВГВ) РФ в первое время вторжения Никифоров должен был участвовать в планировании попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на Киев с северо-запада через Чернобыль.

Видео дня

По данным британской разведки, сейчас задачей ЗГВ является удержание района Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Это свидетельствует, что Никифоров перебирает важную оперативную роль в войне.

"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в министерстве обороны РФ", - считают в британской разведке.

Ситуация в Луганской области

В сети появилась информация, что Кременная освобождена от российских захватчиков. Позже глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг эту информацию.

По его словам, город до сих пор оккупирован, и в регионе продолжаются довольно тяжелые бои. Стоит отметить, что россияне захватили Кременную в апреле.

Украинская армия летом начала контрнаступление. В Луганской области от врага уже освободили 12 населенных пунктов.

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