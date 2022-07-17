В Белгородской области открыли сотни кадетских классов.

В России на фоне неудач в войне против Украины расширили масштабы военной подготовки для детей. В Белгородской области открыли 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

"В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов. Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющего соответствующего опыта", - выяснили разведчики.

Отмечается, что выпускников этих учреждений склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

По данным разведки, приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить объекты, связанные с войной, в глубину территории РФ. Так называемый "пункт приема беженцев" был передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в смт Октябрьский.

В то же время логистика приема людей остается без изменений. После оформления беженцев направляют в помещение спортивного комплекса Вираж (крытый картодром). С начала войны через пункт прошли 6,5 тысячи человек, в том числе 1400 детей.

Также прекращается практика незаконного усыновления детей из Донецкой и Луганской областей российскими семьями.

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ хотят брать на контракт даже тех, кто не служил.

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