Детей заставляют становиться на "обязательный воинский учет".

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины заставляют выпускников школ стать на "обязательный воинский учет". Отмечается, что это делают, чтобы в дальнейшем их можно было мобилизовать.

"В настоящее время принятие на так называемый военный учет в оккупационных военкоматах происходит на ТОТ Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Указано, что россияне составляют списки тех, кого можно мобилизовать после выпуска из школы. Речь идет о тех, кто достигает совершеннолетия в текущем году, то есть о детях 2005-2006 годов рождения, которых заставляют встать на "обязательный военный учет".

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Родителей школьников призвали покинуть временно оккупированные территории вместе с детьми и выехать на безопасную территорию.

Новая волна мобилизации в России - что известно

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что Кремль 15 января может объявить дополнительную мобилизацию. Под призыв могут попасть до 500 тысяч россиян, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурге.

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко считает, что партнеры Киева должны предоставить больше оружия в ответ на новую волну мобилизации в России.

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