Раньше о ней публично заявляли жены и матери оккупантов, воюющих в Украине.

Командование российской армии не дает оккупантам, воюющим в Украине, плановых перерывов между напряженными боевыми действиями. Это одна из самых разрушительных кадровых проблем захватчиков.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

Еще в конце июня росСМИ, базирующиеся на Дальневосточном Прибайкалье, опубликовали видеообращение жен солдат 36-й общевойсковой армии восточного военного округа РФ. Женщины призвали вернуть их мужей домой со службы в Украине.

Одна героинь видео заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады СВО "психически и физически истощен", поскольку с начала войны в Украине оккупанты не отдыхали от интенсивных боевых действий.

"Отсутствие плановых перерывов в напряженной боевой обстановке, вероятнее всего, является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем, которые Минобороны России пытается решить среди развернутых сил", – считают в разведке Британии.

По данным британской разведки, в течение минувших суток русская артиллерия продолжала обстрел северного сектора Донбасса, но значительных успехов не достигла.

Украинские защитники оказывали локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области. Однако британская разведка отмечает, что "территориального завоевания не было достигнуто".

Ранее британская разведка сообщала, что армия России, вопреки словам президента РФ Владимира Путина о том, что оккупанты "даже не начали" свои действия в Украине, продолжает развертывать устаревшее оружие.

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