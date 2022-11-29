Сунак обратил внимание на террористические методы, к которым прибегает Россия в войне против Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Об этом он сказал в речи на банкете лорд-мэра Лондона.

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"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы окажем новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается. Защищая Украину, мы защищаем себя", — сказал Сунак.

Он назвал главными вызовами для Британии действия РФ и Китая, и помощь Украине это один из способов противостоять им.

"Во-первых, поддерживая Украину, мы также активизируем наши европейские отношения для преодоления таких вызовов, как безопасность и нелегальная миграция. Во-вторых, мы рассматриваем Китай в более долгосрочной перспективе, укрепляя нашу устойчивость и защищая нашу экономическую безопасность", - отметил британский премьер.

Также Сунак обратил внимание на террористические методы, к которым прибегает Россия в войне против Украины.

"В Киеве я увидел, как внимание России смещает фокус от кровопролитных столкновений на поле боя к жестокому обращению с гражданским населением. Это было зафиксировано в разрушенных зданиях и в грудах обломков, лежащих на улицах, в рассказах первых спасателей, которых я встретил в освобожденном Херсоне, от застенков до мин-ловушек, оставленных в детских игрушках. Пока мир собирается вместе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, я видел, как взрывное устройство было спрятано в детском футбольном мяче - с целью превратить его в оружие войны", — сказал Сунак.

Помощь Британии Украине

19 ноября премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев. Тогда он анонсировал военную помощь на 50 миллионов фунтов. В пакет войдут 120 специальных зенитных орудий, а также радиолокационные станции.

25 ноября впервые в Украину прибыл и глава МИД Британии. Он встретился с украинским руководством и анонсировал новый пакет помощи.

Недавно Великобритания передала Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов.

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