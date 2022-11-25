Лондон передаст машины скорой помощи и средства на восстановление инфраструктуры.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли впервые посетил Киев и встретился с украинским руководством. Он заверил, что Лондон будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией до победы. Глава МИД также анонсировал новый пакет помощи, куда вошла техника и деньги.

Как передает издание BBC, Клеверли сообщил, что Британия стоит "бок о бок" с нашей страной, а война России "терпит неудачу". По словам министра, с началом зимы агрессор стремится "сломать решимость Украины своими жестокими нападениями на гражданское население, больницы и энергетическую инфраструктуру".

Руководитель МИД также анонсировал новый пакет помощи от Британии. Он включает 24 машины скорой помощи и 11 автомобилей экстренной помощи, включая 6 бронированных вариантов. Три миллиона фунтов Лондон выделит на восстановление инфраструктуры Украины. Сюда относятся школы и приюты, которые были разрушены после начала войны.

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Еще пять миллионов фунтов будут использованы для поддержки черноморской зерновой инициативы. На эти средства закупят зерно для беднейших стран мира. А отдельная часть денег уйдет на помощь жертвам сексуального насилия со стороны оккупантов.

"Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется этой замечательной стране для восстановления", — заявил Клеверли.

Помощь Украине от Британии: последняя информация

Как сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 23 ноября, официальный Лондон передаст на нужды ВСУ три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов. Первый геликоптер уже доставлен в Украину.

Премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев 19 ноября. Он анонсировал пакет военной помощи общей стоимостью 50 миллионов фунтов. В него войдут 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.

Клеверли 14 ноября объявил о выделении 5 миллионов фунтов в Фонд энергетической поддержки Украины Энергетического Сообщества. Это половина из суммы, которую собирается пожертвовать Лондон.

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