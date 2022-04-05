Ожидается, что во время заседания выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Великобритания на заседании Совета Безопасности ООН намерен продемонстрировать путинскую войну в Украине такой, какой она есть на самом деле. Заседание состоится сегодня, 5 апреля.

Об этом постоянное представительство Британии в ООН сообщает в Twitter.

Ожидается, что во время заседания выступит президент Украины Владимир Зеленский.

"Во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступит президент Зеленский после его визита в Буче. Мы покажем путинскую войну такой, какой она есть на самом деле", – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера Великобритания, председательствующая в Совете Безопасности ООН, созвала во вторник, 5 апреля, заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств, совершенных российскими оккупантами в Буче на Киевщине.

Бучанская резня

Как сообщал УНИАН, 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

На обочинах лежали тела застреленных женщин, которые оккупанты пытались сжечь.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиянин. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, Дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

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