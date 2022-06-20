Высокий представитель ЕС отметил, что если ситуация не изменится, то Россия должна понести ответственность.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что блокада Россией экспорта украинского зерна-это военное преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

В частности, он заявил, что последствия войны России против Украины становятся очень опасными не только для Украины, но для всего мира из-за риска большого голода, особенно в Африке.

"Никто себе не может представить, что миллионы тонн зерна остаются заблокированными в Украине, когда во всем мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление. Поэтому, я не могу представить, чтобы это продолжалось значительно дольше. Иначе это будет тем, за что Россия понесет ответственность", - подчеркнул Боррель.

Кража зерна из Украины

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

Вас также могут заинтересовать новости: