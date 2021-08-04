Кроме того, Кабинет министров назначил еще двух заместителей министра инфраструктуры.

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте такжеНайема уволили из "Укроборонпрома": его должность ликвидировали

Кроме того, Кабмин назначил еще двух заместителей министра инфраструктуры: Василия Александровича Шкуракова первым заместителем, а Анатолия Витальевича Комирного – заместителем по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

Также правительство назначило Виталия Кондратива главой Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Найем в «Укроборонпроме»:

Бывший журналист и народный депутат Найем был назначен заместителем генерального директора госконцерна "Укроборонпром" в ноябре 2019 года, но в конце апреля этого года его уволили.

Автор: Дмитрий Шварц