Вечером во вторник, 14 января, в Тамбовской области в результате дроновой атаки загорелся спиртовой завод.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на жителей населенного пункта Новая Ляда. Кроме спиртзавода, в который попал беспилотный летательный аппарат, в этом поселке расположен российский военный полигон "Новая Ляда".

Местные власти подтвердили атаку на этот населенный пункт, заверив, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы "уничтожили" БПЛА. Остатки дрона нашли в районе улицы Юбилейной, он зацепился за ветки дерева и взорвался.

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Атаки на Россию

Напомним, что минувшей ночью произошла одна из самых массированных дроновых атак на территорию Российской Федерации. Взрывы раздавались в Саратовской, Брянской и Тульской областях, а также в Татарстане.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении базы хранения нефтепродуктов в Энгельсе, Брянского химического завода, Саратовского НПЗ и завода "Казаньоргсинтез".

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